СБУ задержала подругу сепаратиста Жоги, которая шпионила за ВСУ под Бахмутом

Правоохранители задержали подругу главы так называемого "народного совета ДНР", которая планировала стать продавщицей в прифронтовом магазине, чтобы шпионить за ВСУ.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Дословно СБУ: "Служба безопасности разоблачила в Донецкой области еще одну информаторку российской военной разведки.

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Фигурантка была на прямой связи с командиром спецподразделения главного управления генштаба вооруженных сил РФ (известного как гру), который дислоцируется на передовой.

По указаниям агрессора женщина собирала разведданные о дислокации и перемещении украинских войск в районе Бахмута".

Детали: Больше всего врага интересовали координаты ключевых опорных пунктов и огневых позиций подразделений ВСУ, участвующих в боевых операциях на восточном фронте.

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Данные были нужны российскому ГРУ для подготовки диверсионных вылазок и корректировки ракетных ударов по боевым позициям ВСУ.

Также в ходе документирования преступлений информаторки стало известно, что она знакома и периодически общается с главой так называемого "народного совета" террористической организации "ДНР" Артемом Жогой.

В телефонных разговорах женщина хвасталась ему тем, что сотрудничает с российской разведкой.

Она планировала устроиться продавщицей в местный магазин неподалеку подразделения украинских защитников.

Сотрудники СБУ разоблачили и задержали ее в собственном доме.

Задержанной оказалась жительница Краматорска, которая в соцсетях поддерживала вооруженную агрессию РФ. Таким образом в июне 2023 года она попала в поле зрения командира спецназа российского ГРУ.

Фигурантка направляла разведывательные "отчеты" в виде текстовых файлов и скриншотов электронных карт с пометками украинских объектов.

Сейчас следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК (коллаборационная деятельность). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.