В США помешали кибершпионажу Китая за критической инфраструктурой

Власти Соединенных Штатов Америки заявили о срыве масштабной китайской операции по кибершпионажу, которая была направлена на объекты их критической инфраструктуры и могла быть использована против США в будущем геополитическом кризисе.

Источник: помощник генерального прокурора Мэтью Олсен из отдела национальной безопасности Министерства юстиции США, Минюст США и ФБР, цитирует "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь Олсена: "Эта операция сорвала усилия спонсируемых государством хакеров (КНР) получить доступ к критически важной инфраструктуре США, которую (Китай) мог бы использовать во время будущего кризиса".

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Детали: Контрооперация, проведенная совместно Министерством юстиции США и Федеральным бюро расследований, позволила удалить вредоносное китайское программное обеспечение из сети, состоящей из "сотен скомпрометированных американских роутеров", говорится в заявлении обоих ведомств.

США и их ключевые союзники раскрыли китайскую кампанию, получившую название Volt Typhoon, в мае 2023 года, когда аналитики Microsoft, открыв новую вкладку, обнаружили, что она была нацелена на огромное количество объектов – от телекоммуникационных сетей США до транспортных узлов.

Некоторые аналитики считают, что упомянутым Олсеном кризисом может быть потенциальное вторжение на Тайвань, где Китай может использовать проникновение в американские сети в свою пользу.

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Как заявил заместитель начальника отдела национальной безопасности Министерства юстиции США Шон Ньюэлл во время телефонного брифинга для СМИ, операция Соединенных Штатов включала вывод из строя сотен американских маршрутизаторов для малых офисов и домашних компьютеров, которые были частью вредоносного программного обеспечения и были похищены китайскими хакерами, финансируемыми государством.

"Эти киберактивисты используют этот ботнет для сокрытия взлома американской и иностранной критической инфраструктуры среди других злонамеренных киберактивностей", – добавил Ньюэлл.

Неизвестно, сколько американских устройств было заражено в результате китайской операции, но в американском заявлении сказано, что ФБР продолжает расследование.

Этому предшествовало: Накануне стало известно, что хакеры, связанные с китайским правительством, готовятся нанести реальный ущерб американцам и нацелились на объекты критической инфраструктуры США.

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