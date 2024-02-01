Российский Ил-76: появились первые спутниковые снимки с места падения самолета

На спутниковых снимках Planet Labs за 31 января видно, что след, который оставил самолет Ил-76 при падении, простирается примерно на 500 метров.

Источник: проект "Радио Свобода" "Схемы"

Детали: Борт упал 24 января 2024 года возле села Яблоново в Белгородской области РФ.

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В Минобороны РФ заявляют, что на борту самолета якобы находились 65 пленных украинских военнослужащих, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россия обвиняет Украину в сбивании самолета американской ракетой Patriot, но не предоставила этому никаких доказательств.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что на 24 января был запланирован обмен военнопленными, но он не состоялся, и отметили, что "ведомство не владеет данными, находились ли украинские пленные на борту".

31 января обмен таки состоялся, но в Координационном штабе "Украинской правде" отметили, что среди возвращенных пленных не было тех, чей обмен сорвался после падения Ил-76. В ГУР также отмечают, что Россия до сих пор не предоставила доказательств того, что на борту Ил-76 были украинские военнопленные.

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Что предшествовало: Журналистам "Схем" удалось установить фамилии членов экипажа российского самолета Ил-76, гибель трех из которых подтвердили их родственники.

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