Российский Ил-76: появились первые спутниковые снимки с места падения самолета
На спутниковых снимках Planet Labs за 31 января видно, что след, который оставил самолет Ил-76 при падении, простирается примерно на 500 метров.
Источник: проект "Радио Свобода" "Схемы"
Детали: Борт упал 24 января 2024 года возле села Яблоново в Белгородской области РФ.
В Минобороны РФ заявляют, что на борту самолета якобы находились 65 пленных украинских военнослужащих, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россия обвиняет Украину в сбивании самолета американской ракетой Patriot, но не предоставила этому никаких доказательств.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что на 24 января был запланирован обмен военнопленными, но он не состоялся, и отметили, что "ведомство не владеет данными, находились ли украинские пленные на борту".
31 января обмен таки состоялся, но в Координационном штабе "Украинской правде" отметили, что среди возвращенных пленных не было тех, чей обмен сорвался после падения Ил-76. В ГУР также отмечают, что Россия до сих пор не предоставила доказательств того, что на борту Ил-76 были украинские военнопленные.
Что предшествовало: Журналистам "Схем" удалось установить фамилии членов экипажа российского самолета Ил-76, гибель трех из которых подтвердили их родственники.
Предыстория:
- Днем 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе отметили, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.
- После падения российского Ил-76 ряд российских СМИ распространили заявления председателя комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова о том, что в нем якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен; украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что выясняет ситуацию.
- Через несколько часов после появления информации о падении Ил-76 Генштаб ВСУ обнародовал заявление, в котором намекнул, что этот самолет был военной целью и перевозил боеприпасы для российской армии.
- Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что на борту самолета Ил-76 должны были находиться российские чиновники, однако в последний момент ФСБ запретила им садиться на борт, а после инцидента в местный морг доставили только 5 тел. Он также предположил, что на борту самолета могли быть и ракеты, и люди. На отсутствие признаков того, что при крушении самолета погибло много людей, указал и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
- Россия не предоставила Совету безопасности ООН доказательств того, что на борту военно-транспортного самолета Ил-76 были военнопленные украинцы, и отвергает требование проведения международной комиссией расследования того, что произошло под Белгородом 24 января.