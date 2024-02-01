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ЕС не создал спецфонд на военную поддержку Украины в €20 млрд, но прогресс достигнут

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 1 февраля 2024, 17:55
ЕС не создал спецфонд на военную поддержку Украины в €20 млрд, но прогресс достигнут
Фото: соцсеть Х

На внеочередном саммите 1 февраля лидеры стран ЕС не приняли решение об учреждении специального фонда в 20 млрд евро для военной поддержки Украины, но в продвижении этого вопроса достигнут прогресс.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление по итогам саммита

Детали: В блоке, касающемся военной поддержки Украины, Евросовет подчеркнул настроенность дальше предоставлять Украине "своевременную, предсказуемую и постоянную военную поддержку" через Европейский фонд мира, работу учебной миссии ЕС для украинских военных и двустороннюю помощь.

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Относительно создания в рамках Европейского фонда мира специального фонда для поддержки Украины на 20 млрд евро на четыре года решение пока не одобрили - этот вопрос планируют решить до марта.

Евросовет рассмотрел предложенное увеличение общего финансового потолка фонда и приглашает Совет ЕС "достичь договоренности до начала марта 2024 года по изменениям в решение Совета (CFSP) 2021/509 на основе предложения высокого представителя по Фонду поддержки Украины и предложенных основных инструментов, принимая во внимание предложения стран-членов".

Одновременно председатель Евросовета Шарль Мишель отметил, что в этом вопросе "достигли прогресса". 

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Также лидеры согласились с "настоятельной необходимостью" ускорить поставки Украине боеприпасов и ракет, в частности в контексте обещания предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов.

Для этого страны ЕС призывают "исследовать все варианты" для того, чтобы закрыть потребности Украины и ускорить эти усилия.

Что предшествовало:

  • О плане выделения 20 млрд евро для Европейского фонда мира впервые стало официально известно в июле. Тогда топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что речь может идти о четырехлетнем спецфонде (Ukraine Assistance Fund) по 5 млрд евро в год.
  • ЕС уже предоставляет Украине военную помощь через Европейский фонд мира (в частности, из него компенсируют расходы странам-членам за предоставленное Украине оружие), но она осуществляется через транши, которые могут блокировать отдельные государства-члены.
  • Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Евросовету призвал согласовать создание этого спецфонда.

Темы: ЕСпомощь Украинеоружие
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