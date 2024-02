ЄС не створив спецфонд на військову підтримку України у € 20 млрд, але прогрес досягнуто

На позачерговому саміті 1 лютого лідери країн ЄС не ухвалили рішення про заснування спеціального фонду у 20 млрд євро для військової підтримки України, але у просуванні цього питання досягнуто прогрес.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву за підсумками саміту

Деталі: У блоці, що стосується військової підтримки України, Єврорада підкреслила налаштованість далі надавати Україні "своєчасну, передбачувану і сталу військову підтримку" через Європейський фонд миру, роботу навчальної місії ЄС для українських військових і двосторонню допомогу.

Щодо створення у рамках Європейського фонду миру спеціального фонду для підтримки України на 20 млрд євро на чотири роки рішення поки не схвалили – це питання планують вирішити до березня.

Єврорада розглянула запропоноване збільшення загальної фінансової стелі фонду і запрошує Раду ЄС "досягти домовленості до початку березня 2024 року щодо змін до рішення Ради (CFSP) 2021/509 на основі пропозиції високого представника щодо Фонду підтримки України і запропонованих основних інструментів, беручи до уваги пропозиції країн-членів".

Одночасно голова Євроради Шарль Мішель зауважив, що у цьому питанні "досягли прогресу".

