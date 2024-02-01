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ЄС не створив спецфонд на військову підтримку України у € 20 млрд, але прогрес досягнуто

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 1 лютого 2024, 17:55
ЄС не створив спецфонд на військову підтримку України у € 20 млрд, але прогрес досягнуто
Фото: соцмережа Х

На позачерговому саміті 1 лютого лідери країн ЄС не ухвалили рішення про заснування спеціального фонду у 20 млрд євро для військової підтримки України, але у просуванні цього питання досягнуто прогрес.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву за підсумками саміту

Деталі: У блоці, що стосується військової підтримки України, Єврорада підкреслила налаштованість далі надавати Україні "своєчасну, передбачувану і сталу військову підтримку" через Європейський фонд миру, роботу навчальної місії ЄС для українських військових і двосторонню допомогу.

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Щодо створення у рамках Європейського фонду миру спеціального фонду для підтримки України на 20 млрд євро на чотири роки рішення поки не схвалили – це питання планують вирішити до березня.

Єврорада розглянула запропоноване збільшення загальної фінансової стелі фонду і запрошує Раду ЄС "досягти домовленості до початку березня 2024 року щодо змін до рішення Ради (CFSP) 2021/509 на основі пропозиції високого представника щодо Фонду підтримки України і запропонованих основних інструментів, беручи до уваги пропозиції країн-членів". 

Одночасно голова Євроради Шарль Мішель зауважив, що у цьому питанні "досягли прогресу". 

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Також лідери погодилися з "нагальною необхідністю" прискорити постачання Україні боєприпасів та ракет, зокрема у контексті обіцянки надати Україні мільйон артилерійських снарядів. 

Для цього країни ЄС закликають "дослідити усі варіанти" для того, щоб закрити потреби України і прискорити ці зусилля.

Що було раніше:

  • Про план виділення 20 млрд євро для Європейського фонду миру вперше стало офіційно відомо в липні. Тоді топдипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що може йтись про чотирирічний спецфонд (Ukraine Assistance Fund) по 5 млрд євро на рік. 
  • ЄС вже надає Україні військову допомогу через Європейський фонд миру (зокрема, з нього компенсують витрати країнам-членам за надану Україні зброю), але вона здійснюється через транші, які можуть блокувати окремі держави-члени
  • Президент України Володимир Зеленський у зверненні до Євроради закликав погодити створення цього спецфонду. 

Теми: ЄСдопомога Українізброя
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