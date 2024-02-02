Чубаров о решении суда ООН: Россия воспримет это как индульгенцию 

В Меджлисе крымскотатарского народа разочарованы решением Международного суда ООН по искам Украины и считают, что Россия после этого усилит репрессии против крымских татар в оккупированном Крыму, чтобы вытеснить коренной народ с полуострова.

Источник: глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телемарафона "Единые новости" 2 февраля

Прямая речь: "Решение суда по двум искам Украины по двум международным конвенциям в целом вызывает разочарование. Мы не получили четких указаний того, что нарушения осуществляются Россией...

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Все факты, приведенные украинским государством о нарушении прав крымскотатарского народа, – в том числе, из-за запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, – о нарушении прав этнических украинцев в Крыму суд признает, но суд толкует, что эти нарушения связаны с политической деятельностью тех же крымских татар, но не вызваны их этническим признаком.

Суд сказал, что все репрессии в Крыму в отношении крымских татар и в отношении этнических украинцев вызваны политическими обстоятельствами и признал Россию нарушителем Международной конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации только в части уничтожения школ с украинским языком обучения – их действительно в Крыму ни одной нет.

К чему это приведет? Россия воспримет это как индульгенцию для усиления репрессий, преследований крымских татар, всего крымскотатарского народа. Они будут еще сильнее выдавливать коренной народ с полуострова".

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Детали: Чубаров отметил, что российские дипломаты уже активизировались: заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая 1 февраля уже требовала извинений Украины перед международным сообществом за "клевету" на Россию.

Глава Меджлиса прогнозирует, что россияне попытаются использовать решение суда ООН на других международных площадках.

Он считает, что этим решением они попытаются оспорить предыдущие резолюции Генеральной ассамблеи ООН.

Чубаров считает, что в нынешних условиях лучшим "судом" для россиян являются Вооруженные силы Украины.

Предыстория:

31 января Международный суд ООН в Гааге отверг большинство претензий Украины к России в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Украина подавала этот иск 7 лет назад, 16 января 2017 года.

В частности, суд ООН признал недоказанным нарушение Россией международного права при запрете деятельности Меджлиса. В то же время, суд признал, что РФ нарушила обязательства по недискриминации украинского меньшинства в сфере образования.

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