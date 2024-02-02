США начнут удары по иранским целям уже на выходных − WSJ

США уже в эти выходные планируют нанести удары по многочисленным целям в Ираке и Сирии в ответ на атаку на свою базу в Иордании, в результате которой погибли трое военных, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Источник: "Европейская правда"

Детали: По словам собеседников издания, целями американских ударов станут иранский контингент и объекты.

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Сообщается, что ответ США будет "многоуровневым": будет сочетать военные действия с другими шагами, которые могут быть скорректированы, чтобы показать, что Вашингтон не стремится к дальнейшей эскалации.

Собеседники издания объяснили, что цель ударов заключается в том, чтобы заставить Иран и его приспешников уменьшить количество нападений по всему региону, пока Белый дом и его союзники ведут переговоры о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, чтобы снизить напряженность.

Также WSJ отмечает, что Иран прислал сигнал, что не отдавал приказ о нападении на базу США, и предупреждает, что американские атаки по иранской территории или контингенту в регионе будут побуждать его нанести ответный удар.

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