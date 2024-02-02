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США начнут удары по иранским целям уже на выходных − WSJ

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 2 февраля 2024, 12:18
США начнут удары по иранским целям уже на выходных − WSJ
Фото pixabay.com

США уже в эти выходные планируют нанести удары по многочисленным целям в Ираке и Сирии в ответ на атаку на свою базу в Иордании, в результате которой погибли трое военных, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Источник: "Европейская правда"

Детали: По словам собеседников издания, целями американских ударов станут иранский контингент и объекты.

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Сообщается, что ответ США будет "многоуровневым": будет сочетать военные действия с другими шагами, которые могут быть скорректированы, чтобы показать, что Вашингтон не стремится к дальнейшей эскалации.

Собеседники издания объяснили, что цель ударов заключается в том, чтобы заставить Иран и его приспешников уменьшить количество нападений по всему региону, пока Белый дом и его союзники ведут переговоры о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, чтобы снизить напряженность.

Также WSJ отмечает, что Иран прислал сигнал, что не отдавал приказ о нападении на базу США, и предупреждает, что американские атаки по иранской территории или контингенту в регионе будут побуждать его нанести ответный удар.

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Предыстория:

  • Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты утвердили планы многодневной серии ударов, в частности по иранским военным объектам и объектам в Ираке и Сирии, в ответ на атаки на американские цели, в том числе на базу на севере Иордании.
  • Напомним, в начале недели трое американских военнослужащих погибли и десятки получили ранения во время атаки беспилотного летательного аппарата на американские силы, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы.
  • Предварительно считается, что вражеский беспилотник ударил военную базу США из-за того, что его спутали с американским дроном.
  • Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя атаку, подчеркнул, что она не останется без ответа.

Темы: СШАИран
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