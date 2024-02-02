Через неделю фермеры Венгрии будут протестовать у границы с Украиной против импорта зерна

В следующую пятницу венгерские фермеры готовятся протестовать на границе с Украиной в районе города Захонь против продления Евросоюзом льготного режима торговли с Украиной, в частности для зерновых.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой Telex

Детали: Руководитель Ассоциации объединений венгерских фермеров (Magosz) Иштван Якаб заявил, что они недовольны планами Еврокомиссии продолжить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, потому что им придется конкурировать с продукцией, производство которой "не должно учитывать никакие требования ЕС".

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Союз заявил, что фермеры "поддерживают венгерское правительство, которое защищает их интересы от Брюсселя".

Перед этим министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что предложение Еврокомиссии о продлении режима льготной торговли с Украиной "не предлагает никаких решений" в вопросе украинского зерна, поэтому Венгрия планирует сохранить свой национальный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

Напомним, в среду Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители для агропродукции.

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Льготный режим торговли ЕС с Украиной действует с 4 июня 2022 года и продлевался в 2023 году. В то же время из-за недовольства фермеров ЕС на несколько месяцев 2023 года вводил временные ограничения для некоторых видов агропродукции, а отдельные страны, среди которых и Венгрия, продолжили их и после отмены на уровне Евросоюза, в одностороннем порядке.

Срок действия текущего продления режима торговли без пошлин и квот для Украины истекает 5 июня 2024 года, для Молдовы – 24 июля 2024 года.

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