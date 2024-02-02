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Рука Москвы: МВД Германии хочет пролить свет на связи ультраправых с РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 2 февраля 2024, 16:25
Рука Москвы: МВД Германии хочет пролить свет на связи ультраправых с РФ
Нэнси Фезер, фото: Getty Images

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что хочет внимательнее присмотреться к связям ультраправой партии "Альтернатива для Германии" с Россией, поскольку рука Москвы не должна простираться "до наших парламентов".

Источник: Нэнси Фезер в интервью газетам медиагруппы Funke, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv

Прямая речь: "Мы должны продолжать проливать свет на связи правоэкстремистских сетей с Россией. Поэтому органы безопасности продолжают очень пристально следить за российским влиянием".

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Так Фезер отреагировала на сообщение Spiegel и портала расследований The Insider, согласно которому помощник депутата Бундестага от "Альтернативы для Германии" Ойгена Шмидта Владимир Сергиенко якобы находился в тесном контакте с полковником российской ФСБ.

"Рука Москвы не должна простираться до наших парламентов. Поэтому нынешние сообщения должны обеспокоить всех, кто раньше не воспринимал эту опасность всерьез", – заявила министр.

Она добавила, что уже давно было понятно, "кто позволяет запрягать себя в путинскую пропагандистскую машину".

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По ее словам, существуют "значительные совпадения" между российской пропагандой и нарративами, представленными на правом фланге.

"Общий интерес заключается в том, чтобы разрушить доверие к нашей демократии и подорвать нашу поддержку Украины", – заявила Фезер.

Что предшествовало: В последние месяцы "Альтернатива для Германии" стабильно занимала второе место в рейтингах, отражая разочарование немцев политикой действующего коалиционного правительства во главе с Олафом Шольцем. Уже три федеральные земли объявили партию правоэкстремистской.

Темы: ГерманияРосcия
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