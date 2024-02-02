Отстраненному чиновнику Минобороны Нахкуру избрали меру пресечения

Следственная судья ВАКС Екатерина Сикора применила к отстраненному и.о. директора Департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны Тоомаса Нахкура меру пресечения в виде личного обязательства.

Источник: ВАКС, Центр противодействия коррупции

Дословно ВАКС: "2 февраля следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила к и.о. директора одного из департаментов Минобороны Украины, который недавно был отстранен от должности, меру пресечения в виде личного обязательства".

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Детали: На Нахкура суд возложил ряд обязанностей: не покидать пределы Киева без разрешения следователя, прокурора или суда; воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу; носить электронное средство контроля.

Срок действия обязанностей - 2 месяца. Полный текст постановления объявят 7 февраля.

В то же время судья отказалась применить в отношении подозреваемого содержание под стражей с альтернативным залогом в более 268 млн грн, о чем просил прокурор.

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Нахкур является одним из пяти подозреваемых по делу о возможном хищении почти 1,5 млрд грн на закупке 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ.

По версии следствия, чиновники Минобороны заранее понимали, что минометные выстрелы поставлены не будут и в Минобороны никто не проверял, каким образом мины должны доставить из Хорватии в Украину.

Именно Нахкур как начальник соответствующего управления Минобороны отвечал за обоснованность условий контракта.

По словам прокурора, чиновник не проверил должным образом все документы, не отследил порядок поставки мин, не проверил должным образом поставщика, несмотря на многочисленные нарушения законодательства и контратакта, завизировал соглашение и решение о предоплате на 1,34 млрд грн. Предоплата составляла 97% от суммы контракта.

Защита настаивает, что Нахкур был лишь начальником одного из управлений в составе Министерства и в пределах своей компетенции согласовывал те или иные вещи.

Кроме него свои согласования предоставили более десяти других лиц. По версии защиты, это была обычная хозяйственная деятельность и подозрение персонально Нахкуру необоснованно.

Предыстория:

27 января Нахкуру, бывшему руководителю департамента Александру Лиеву, менеджерам компании "Львовский арсенал" и представителю иностранной фирмы сообщили о подозрении в деле хищения почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов.

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Что предшествовало: