Зеленский: В Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 2 февраля сообщил, что в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны, которые "сбивают все".

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "И главная новость на сегодняшний день – новость, которую мы все давно ожидали, ради которой мы на разных уровнях месяцами работали. Результат – в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не стоит говорить публично. Но системы – которые сбивают все. Будем защищать регионы. Пока систем еще недостаточно для полной защиты Украины, но работаем ради этого каждый день".

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Детали: Также Зеленский сообщил, что Украина постепенно готовит международную работу на следующие недели.

Напомним: Президент Владимир Зеленский 2 февраля провел заседание Ставки, где обсудили украинское производство дронов, снарядов, ситуацию на фронте, энергетику и строительство фортификационных сооружений.