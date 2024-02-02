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Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага – Генштаб

Татьяна ОлейникПятница, 2 февраля 2024, 19:04
Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага – Генштаб
Фото украинских военных - Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 55 боевых столкновений, авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения россиян, ракетные войска нанесли 3 удара по складам боеприпасов врага.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 2 февраля

Дословно: "Враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные гражданская инфраструктура".

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Детали: На Купянском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки у Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки в районе Тернов Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки недалеко от Богдановки и Клещиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

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На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 19 атак возле Авдеевки и еще 10 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 6 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении наши воины отразили атаку противника южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 3 атаки возле Роботино и западнее Вербового Запорожской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершено 6 безуспешных попыток штурма позиций наших войск.

Темы: Генштаббоевые действияобстрел
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