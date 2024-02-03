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Хакеры перехватили переписку: российский ВПК страдает из-за войны

Алена ИвашкивСуббота, 3 февраля 2024, 04:38
Хакеры перехватили переписку: российский ВПК страдает из-за войны
Муромский приборостроительный завод, фото с сайта предприятия

Представители российского военно-промышленного комплекса жалуются на убытки.

Источник: Центр национального сопротивления (ЦНС) со ссылкой на активистов "Кибер сопротивления", которые получили доступ к документам

Детали: Как говорится в письме генерального директора "Муромский приборостроительный завод" Дмитрия Фадеева, перехваченном активистами, несовершенство российской бюрократической модели и инфляция не позволяет заводам ВПК выполнить госзаказ.

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На правах директора "Лиги оборонных предприятий" Владимирской области он жалуется, что заводы должны сдавать продукцию по фиксированным в 2019 году ценам. А покупать детали по рыночным ценам и при том предоплатой.

При этом денег от государства не хватает даже покрыть проценты кредита, который необходимо взять чтобы рассчитаться с поставщиками. К тому же деньги с предприятия можно вывезти только по завершению контракта, но контракты заключают на 3-5 лет и эти деньги фактически все это время заморожены.

Поэтому, например, только на производстве системы навигации "изделие 1Т146" Муромский завод получил 70 млн рублей убытка. Таким образом завод не может выполнять заказ, который постоянно растет. 

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Также в письме пособник оккупантов жалуется, что на заводах не хватает рабочих из-за массовой мобилизации и отсутствия жилья. Не помогает даже строительство в регионе настоящих бараков.

Темы: Росcиявойна
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