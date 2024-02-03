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Канада может передать Украине ракеты "воздух-земля", которые хотели утилизировать

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 3 февраля 2024, 10:04
Канада может передать Украине ракеты воздух-земля, которые хотели утилизировать
ФОТО: Посольство Канады в Украине

Минобороны Канады изучает возможность передачи Украине ракет "воздух-земля" CRV7, которые планировали утилизировать.

Источник: CBC News, "Европейская правда"

Источник: Канадские вооруженные силы имеют на вооружении 83 303 ракеты CRV7, которые были разработаны в 1980-х годах и сняты с вооружения в начале 2000-х годов. Три года назад федеральное правительство подписало контракт на утилизацию этих ракет в течение нескольких лет.

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Консерваторы требуют от либерального правительства передать Украине десятки тысяч этих ракет. Лидер оппозиции Пьер Полиев выступил с таким призывом в пятницу во время дебатов в Палате общин по законопроекту об обновлении канадско-украинского соглашения о свободной торговле.

"Вместо того, чтобы заставлять канадцев платить миллионы долларов за вывод этого оружия из эксплуатации, оружие должно быть передано Украине", – сказал он.

В пятницу Министерство национальной обороны Канады признало, что ракеты рассматриваются как часть возможного будущего пакета военной помощи. По словам представителя оборонного ведомства, проблема заключается в том, что, хотя Канада все еще имеет десятки тысяч ракет и их двигателей, не все они имеют боеголовки.

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Представитель министра обороны подтвердил, что правительство рассматривает возможность передачи ракет.

"Перед тем, как отправить оборудование в Украину, мы тесно координируем свои действия с Украиной, чтобы убедиться, что любая помощь будет соответствовать ее военным потребностям, а также изучаем оперативную эффективность оборудования", – сказал Дэниел Минден в заявлении для прессы.

"Мы придерживаемся этого же процесса в отношении запасов ракет CRV7, приобретенных вооруженными силами несколько десятилетий назад. В частности, мы проводим испытания, чтобы убедиться, что это оборудование является эффективным и безопасным для транспортировки в Украину перед любой потенциальной передачей", – добавил спикер.

Разработанная во время холодной войны и произведенная компанией Bristol Aerospace в Виннипеге, CRV7 считалась одной из самых мощных ракет класса "воздух-земля" в свое время и все еще находилась на вооружении союзных стран во время войны в Афганистане.

Напомним: 2 февраля министр иностранных дел Канады Мелани Жоли посетила Украину с неанонсированным визитом.

Во время ее визита стало известно, что Канада и Украина учредят международную коалицию, которая будет работать над возвращением в Украину детей, принудительно вывезенных с оккупированных территорий в другие оккупированные регионы или в Россию.

Темы: Канадаоружиепомощь Украине
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