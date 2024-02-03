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Дуда поставил под сомнение возвращение Украиной Крыма, посол ответил

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 3 февраля 2024, 12:00
Дуда поставил под сомнение возвращение Украиной Крыма, посол ответил
фото: getty images

Посол Украины в Польше Василий Зварич выступил с заявлением о непременной деоккупации Крыма после неоднозначных слов польского президента Анджея Дуды, который поставил под сомнение возвращение полуострова под контроль Киева.

Источник: "Европейская правда"

Реакция посла появилась после того, как в польских СМИ стали распространять заявление Анджея Дуды в интервью Kanal Zero.

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"Сегодня Россия пытается победить в Украине. Я скажу так: если Россия сохранит территории Украины, то фактически это будет победа России и тогда вероятность нового нападения со стороны России будет очень высокой", – оценил Анджей Дуда. 

В ответ на вопрос о Крыме, Дуда ответил, что не знает, получит ли его Украина его обратно.

"Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я верю, что она вернет себе Донецк и Луганск", – заявил он.

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По словам Дуды, Крым – "особое место, в том числе по историческим причинам". "Потому что на самом деле, если мы посмотрим исторически, он долгое время был в руках России", – сказал Анджей Дуда.

Посол Украины Василий Зварич заявил, что "Крым – это Украина: так есть и так будет". 

"Международное право – основа. Временная оккупация Крыма Россией является военным преступлением, за которое она будет наказана. Деоккупация Крыма – наша общая со свободным миром задача и обязанность. Мы сделаем это беспрекословно. Мы верим и действуем вместе", – подчеркнул глава украинского посольства в Варшаве.

Напомним: В августе во время выступления на Крымской платформе Дуда отмечал, что от исхода войны России против Украины, в том числе того, сможет ли она "закрепить" за собой Крым, зависит сохранение всего мирового порядка. 

Дуда уверял, что надо освободить всю территорию Украины, вместе с Крымом.

Темы: ДудаКрымдеоккупация
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