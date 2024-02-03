Россияне вечером атаковали заполненное зернохранилище на Полтавщине
Суббота, 3 февраля 2024, 15:10
Российские войска вечером 2 февраля повредили заполненное зернохранилище в Полтавской области.
Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин
Детали: По данным ОВА, из-за атаки потеряна часть урожая.
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Прямая речь Пронина: "Своими действиями враг постоянно угрожает продовольственной безопасности Украины.
2 февраля в результате очередной атаки на Полтавщине было повреждено заполненное зернохранилище. Часть урожая, который хранился, потеряно.
Специалисты ОВА помогут владельцам правильно оформить документы на возмещение убытков".
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Предыстория: Вечером 2 февраля российские войска атаковали Полтавщину, есть попадания в Миргородском районе.