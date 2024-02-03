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Федоров: В "Дії" зафиксировали рекордное количество пользователей, скоро все заработает

Катерина ТищенкоСуббота, 3 февраля 2024, 23:31
Федоров: В Дії зафиксировали рекордное количество пользователей, скоро все заработает
фото с сайта "Дії"

В "Дії" во время голосования в Нацотборе на "Евровидение-2024" зафиксировали рекордное количество пользователей за всю историю проекта, через несколько часов работа приложения восстановится.

Источник: вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook

Дословно: "Сегодня было рекордное количество пользователей в Дії за всю историю проекта. Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, - 15 000 запросов.

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По сравнению с прошлым годом мы увеличили мощности в 5 раз (а запросов поступило больше в 20 раз). И поэтому возникла огромная очередь. Извиняюсь за эту ситуацию. Мы сделаем детальный разбор, анализ и внедрим организационные изменения, чтобы быть готовыми к подобным волнам трафика".

Детали: Федоров заверил, что "ситуация уже стабилизируется, а через несколько часов все заработает на полную, и все желающие сейчас, ночью и завтра в течение дня смогут проголосовать".

Что предшествовало: Приложение "Дія" перестало работать из-за перегрузки во время голосования в финале Нацотбора на "Евровидение".

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Из-за этого результаты Нацотбора объявят вечером 4 февраля.

Темы: ДіяЕвровидениеФедоров
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