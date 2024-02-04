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Защитники уничтожили еще 810 оккупантов и 31 артсистему врага

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 4 февраля 2024, 07:44
Защитники уничтожили еще 810 оккупантов и 31 артсистему врага
украинские воины на поле боя, иллюстративное фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 810 захватчиков, 31 артсистему и 2 танка врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава ‒ около 388750 (+810) человек,
  • танков ‒ 6343 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 11818 (+13) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 9331 (+31) ед,
  • РСЗО ‒ 979 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 663 (+0) ед,
  • самолетов ‒ 332 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 324 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 7173 (+12) ед,
  • крылатых ракет ‒ 1848 (+1) ед,
  • кораблей/катеров ‒ 24 (+0) ед,
  • подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 12393 (+41) ед,
  • специальной техники ‒ 1479 (+6) ед.

Темы: потери в войневойнаГенштаб
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