Защитники уничтожили еще 810 оккупантов и 31 артсистему врага
Воскресенье, 4 февраля 2024, 07:44
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 810 захватчиков, 31 артсистему и 2 танка врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.24 ориентировочно составили:
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- личного состава ‒ около 388750 (+810) человек,
- танков ‒ 6343 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 11818 (+13) ед,
- артиллерийских систем ‒ 9331 (+31) ед,
- РСЗО ‒ 979 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 663 (+0) ед,
- самолетов ‒ 332 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 324 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 7173 (+12) ед,
- крылатых ракет ‒ 1848 (+1) ед,
- кораблей/катеров ‒ 24 (+0) ед,
- подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 12393 (+41) ед,
- специальной техники ‒ 1479 (+6) ед.