Неделя в Украине начнется с дождя и сильного ветра

В понедельник, 5 февраля, в Украине прогнозируют дожди и мокрый снег, порывы ветра 17-22 м/с, на западе и юге днем местами 25 м/с.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Прогноз погоды по Украине на 5 февраля, meteo.gov.ua

Детали: В Украине облачно с прояснениями. Временами дождь и мокрый снег.

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Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме Закарпатья, порывы 17-22 м/с, на западе и юге днем местами 25 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза; днем 2-7° тепла, на Закарпатье и в южной части 6-11° тепла.

ВИДЕО ДНЯ

На Киевщине 5 февраля облачно с прояснениями, временами дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 4-6° тепла.