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Букмекеры прогнозируют Украине самые высокие шансы победить на "Евровидении"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 февраля 2024, 22:41
Букмекеры прогнозируют Украине самые высокие шансы победить на Евровидении
alyona alyona (справа) и Jerry Heil, фото из Facebook Jerry Heil

По данным букмекерских контор, по состоянию на вечер воскресенья Украина имеет самые высокие шансы на победу на "Евровидении-2024".

Источник: сайт Евровидения

Детали: На официальном сайте песенного конкурса собраны предсказания букмекерских контор относительно тех или иных участников.

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Так, по состоянию на вечер воскресенья самые высокие шансы (16%) имеет Украина.

Как отмечается на сайте, выигрышный шанс – это преобразование коэффициентов букмекеров в процент шансов на успех для каждого результата.

 

В то же время следует отметить, что по состоянию на 4 февраля только 10 из 37 стран-участниц представили конкурсные песни, и прогнозы могут меняться.

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Что предшествовало: В воскресенье объявили результаты голосования в финале Национального отбора на Евровидение 2024, который состоялся накануне. Согласно подсчетам, на 68-песенном конкурсе Украину представят alyona alyona & Jerry Heil с композицией "Teresa & Maria".

Темы: Евровидение
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