Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ночью россияне обстреляли Купянск и Казачью Лопань на Харьковщине

Елена РощинаПонедельник, 5 февраля 2024, 08:30
Ночью россияне обстреляли Купянск и Казачью Лопань на Харьковщине
Последствия обстрела Харьковщины, фото ОВА из Телеграмм Олега Синегубова

В ночь на 5 февраля российские войска обстреляли город Купянск и село Казачья Лопань в Харьковской области, а в воскресенье вечером сбросили авиабомбы на село Горяное.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: Всего за минувшие сутки артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 18 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Веселое, Хатище, Бударки, Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое и др. 

Реклама:

Оккупанты увеличили количество авиаударов, в течение суток попадали по Малой Волчьей, Устиновке, Ольховатке, Хатнему, Большому Бурлуку, Каменке, Колодязному, Синьковке, Петропавловке, Кучеровке, Ивановке, Кисловке, Котляровке, Крохмальному, Песчаному. 

В 10:25 военные РФ нанесли удары по с. Казачья Лопань Харьковского района.

В результате обстрела в 11:00 с. Васильевка Купянского района повреждены подстанция и частный дом. Пострадавших нет.

ВИДЕО ДНЯ

В 12:06 произошел вражеский обстрел г. Волчанск. Повреждено остекление и фасад здания администрации, крыша, перекрытие здания "ЦНАП". Повреждены 4 частных дома. Пострадавших нет.

В 14:00 враг нанес удары КАБами по с. Колодязное Купянского района. Разрушен двухэтажный многоквартирный дом.

В 20:30 в результате вражеского обстрела двумя КАБами с. Горяное Купянского района повреждено административное здание, складское помещение, мастерская агропредприятия, уничтожено с/х технику, есть повреждения электросетей. Также повреждены окна и забор рядом расположенного жилого дома.

В 23:15 в результате обстрела г. Купянск поврежден частный дом. Без пострадавших. 

В 23:27 оккупанты ударили по с. Казачьей Лопани Харьковского района.

Темы: Харьковская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

Зеленский официально уволил Залужного – указ

фотоУкраина узнала соперников в Лиге наций

Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня

видеоЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ СЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

Киев лишился улиц Булгакова и Блока: переименованы еще несколько объектов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Харьковская область
Россия ранила людей в Харьковской и Донецкой областях
Двум областям угрожала вражеская баллистика – Воздушные силы
Россияне ударили ФАБами по гражданской инфраструктуре Купянска
Последние новости
03:56
Байден выступил с незапланированным обращением
02:50
The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся
01:54
В интервью Карлсону Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры
01:37
Армия без Залужного. Кто такой генерал Сырский и чего от него ожидать
00:50
Вражеская атака "Шахедов" на Харьковскую область: в ОВА сообщили о последствиях
23:58
ОбновленоРоссияни с нескольких направлений запустили "Шахеди"
23:38
В Пентагоне подтвердили готовность работать с новым главнокомандующим ВСУ
23:37
КолонкаБерлинская о Залужном: То, что он сделал, спасло жизни сотням тысяч людей
23:31
Экономические 8 февраля: в правительстве разрабатывают электронные военные билеты, в спонсоры войны попала американская компания
23:12
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, речь шла об увольнении Залужного
Все новости...
Реклама: