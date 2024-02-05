Ночью россияне обстреляли Купянск и Казачью Лопань на Харьковщине

В ночь на 5 февраля российские войска обстреляли город Купянск и село Казачья Лопань в Харьковской области, а в воскресенье вечером сбросили авиабомбы на село Горяное.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: Всего за минувшие сутки артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 18 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Веселое, Хатище, Бударки, Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое и др.

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Оккупанты увеличили количество авиаударов, в течение суток попадали по Малой Волчьей, Устиновке, Ольховатке, Хатнему, Большому Бурлуку, Каменке, Колодязному, Синьковке, Петропавловке, Кучеровке, Ивановке, Кисловке, Котляровке, Крохмальному, Песчаному.

В 10:25 военные РФ нанесли удары по с. Казачья Лопань Харьковского района.

В результате обстрела в 11:00 с. Васильевка Купянского района повреждены подстанция и частный дом. Пострадавших нет.

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В 12:06 произошел вражеский обстрел г. Волчанск. Повреждено остекление и фасад здания администрации, крыша, перекрытие здания "ЦНАП". Повреждены 4 частных дома. Пострадавших нет.

В 14:00 враг нанес удары КАБами по с. Колодязное Купянского района. Разрушен двухэтажный многоквартирный дом.

В 20:30 в результате вражеского обстрела двумя КАБами с. Горяное Купянского района повреждено административное здание, складское помещение, мастерская агропредприятия, уничтожено с/х технику, есть повреждения электросетей. Также повреждены окна и забор рядом расположенного жилого дома.

В 23:15 в результате обстрела г. Купянск поврежден частный дом. Без пострадавших.

В 23:27 оккупанты ударили по с. Казачьей Лопани Харьковского района.