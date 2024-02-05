Спикер Палаты представителей заявил, что "похоронит" проект бюджета для Украины

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не будет ставить на голосование представленный в Сенате законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, в котором предусмотрена также помощь для Украины и Израиля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Джонсона в Twitter (X)

Прямая речь спикера Палаты представителей США: "Этот законопроект еще хуже, чем мы ожидали, и даже не приближается к завершению пограничной катастрофы, которую создал президент".

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Детали: Он заверил, что если этот законопроект дойдет до Палаты представителей, то он "умрет по прибытию".

Предыстория:

4 февраля Сенат США представил двухпартийный законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает оказание помощи Украине и Израилю.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что на следующей неделе вопрос военной помощи для Израиля рассмотрят в отдельном проекте от решения по южной границе.

В администрации президента США заявили, что не поддерживают законопроект о поддержке Израиля без помощи Украине.

В Белом доме также отмечали, что не обсуждают с Конгрессом возможность выделения в отдельный проект финансирования для Украины и Израиля.