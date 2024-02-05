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Новый законопроект Сената США по помощи Украине: Байден призывает как можно быстрее его принять

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 февраля 2024, 03:02
Новый законопроект Сената США по помощи Украине: Байден призывает как можно быстрее его принять
фото: Getty Images

Президент США Джо Байден призывает сенаторов как можно быстрее проголосовать за двухпартийное соглашение о национальной безопасности, представленное Сенатом, в нем на помощь Украине предусмотрено 60 млрд долларов.

Источник: сайт Сената США, заявление Байдена

Детали: Пакет на сумму 118 миллиардов долларов сочетает политику защиты границ США, помощь Украине и Израилю.

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В частности, на помощь Украине предусмотрено 60,1 млрд долларов и более 14 млрд долларов - на поддержку Израиля.

Документ также предусматривает финансирование гуманитарной помощи на операции в Красном море и на Тайване.

Байден заявил, что он "решительно" поддерживает двухпартийное соглашение, обнародованное в воскресенье.

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Прямая речь Байдена: "Сейчас мы достигли согласия по двухпартийному соглашению о национальной безопасности, которое включает самый жесткий и самый справедливый набор пограничных реформ за последние десятилетия. Я решительно поддерживаю его".

"Двухпартийное соглашение о национальной безопасности также касается двух других важных приоритетов.

Оно позволит Соединенным Штатам продолжать нашу жизненно важную работу вместе с партнерами по всему миру, отстаивать свободу Украины и поддерживать ее способность защищаться от российской агрессии.

Как я уже говорил ранее, если мы не остановим аппетит Путина к власти и контролю в Украине, он не ограничится только Украиной, и цена для Америки возрастет".

"Это соглашение также предоставляет Израилю то, что ему нужно для защиты своего народа и защиты от террористов ХАМАС. И оно обеспечит жизненно необходимую гуманитарную помощь для палестинского народа".

"Я призываю Конгресс объединиться и быстро принять это двухпартийное соглашение. Положите его на мой стол, чтобы я мог немедленно подписать его".

Что предшествовало: Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал в субботу, что на следующей неделе Палата представителей проведет голосование по законопроекту об ускорении выделения Израилю 17,6 миллиардов долларов помощи по безопасности без каких-либо других условий, включая помощь Украине.

Администрация американского президента Джо Байдена заявила, что не поддерживает законопроект о поддержке Израиля без помощи Украине, назвав это "циничным политическим маневром" республиканцев.

Темы: СШАпомощь УкраинеИзраильвойна
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