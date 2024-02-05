Британская разведка считает, что России придется затыкать дыры в бюджете
Разведка Великобритании считает, что Российской Федерации придется уменьшить взнос в Фонд национального благосостояния, который она все больше использует для финансирования войны против Украины, и прибегать к мерам, которые могут затормозить ее экономический рост.
Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 5 февраля, "Европейская правда"
Детали: Британские аналитики считают, что вряд ли Россия достигнет запланированной цели доходов в бюджете на 2024 год. Вероятно, российскому правительству понадобятся другие меры для финансирования своих расходов.
Как отмечается, российское правительство имеет амбициозные планы увеличить расходы на 26% в 2024 году. Эти планы опираются на ожидания роста доходов на 22%, с тем что доходы от нефти и газа вырастут почти на 25%.
"Похоже, что правительству надо будет уменьшить взнос в Фонд национального благосостояния, увеличить налоги внутри страны и увеличить долг, чтобы финансировать запланированные расходы", – говорится в обзоре.
Британские аналитики утверждают, что такая политика почти наверняка негативно скажется на экономике в средне- и долгосрочной перспективе в виде сохранения инфляционного давления и сдерживания экономического роста.
Там также обращают внимание на то, что Фонд национального благосостояния якобы предназначен для обеспечения благосостояния российского народа, но он все больше используется для финансирования российского вторжения в Украину, в то время как стоимость его активов упала на 10% в 2023 году.
Этому предшествовало: В одном из предыдущих обзоров разведка Великобритании проанализировала коррупционные схемы в российской армии и то, как они подрывают эффективность войск.