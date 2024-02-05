В Болгарии задержали сотрудника МВД, который шпионил в пользу России - СМИ
Понедельник, 5 февраля 2024, 14:04
В Болгарии на рабочем месте задержали сотрудника главной дирекции по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних, который якобы передавал секретную информацию бывшему дипломату посольства России в Софии, которого некоторое время назад объявили персоной нон грата.
Источник: БНТ со ссылкой на собственные источники, передает "Европейская правда"
Детали: Действия правоохранительных органов проводят под наблюдением Софийской городской прокуратуры.
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Делом также занимается Государственное агентство по национальной безопасности.
По информации NOVA, данные о шпионе в рядах правоохранительного органа поступили от спецслужб из-за рубежа.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Болгария весной 2022 года выслала всего более десятка работников посольства России, которые занимались шпионской деятельностью.
- А в сентябре Агентство национальной безопасности Болгарии подтвердило выдворение представителя Русской православной церкви и еще двух священников – граждан Беларуси.