В Болгарии задержали сотрудника МВД, который шпионил в пользу России - СМИ

В Болгарии на рабочем месте задержали сотрудника главной дирекции по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних, который якобы передавал секретную информацию бывшему дипломату посольства России в Софии, которого некоторое время назад объявили персоной нон грата.

Источник: БНТ со ссылкой на собственные источники, передает "Европейская правда"

Детали: Действия правоохранительных органов проводят под наблюдением Софийской городской прокуратуры.

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Делом также занимается Государственное агентство по национальной безопасности.

По информации NOVA, данные о шпионе в рядах правоохранительного органа поступили от спецслужб из-за рубежа.

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