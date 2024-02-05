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В Болгарии задержали сотрудника МВД, который шпионил в пользу России - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 5 февраля 2024, 14:04
В Болгарии задержали сотрудника МВД, который шпионил в пользу России - СМИ
Фото: Getty Images

В Болгарии на рабочем месте задержали сотрудника главной дирекции по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних, который якобы передавал секретную информацию бывшему дипломату посольства России в Софии, которого некоторое время назад объявили персоной нон грата.

Источник: БНТ со ссылкой на собственные источники, передает "Европейская правда"

Детали: Действия правоохранительных органов проводят под наблюдением Софийской городской прокуратуры.

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Делом также занимается Государственное агентство по национальной безопасности.

По информации NOVA, данные о шпионе в рядах правоохранительного органа поступили от спецслужб из-за рубежа.

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Темы: БолгарияшпионажРосcия
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