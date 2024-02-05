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"Шахтер" создает команду военных с ампутациями

Евгений КизиловПонедельник, 5 февраля 2024, 19:07
Шахтер создает команду военных с ампутациями
Фото: ФК "Шахтар" в Facebook

Футбольный клуб "Шахтер" решил создать команду из украинских военных, которые пережили ампутацию.

Источник: генеральный директор клуба Сергей Палкин в Facebook

Прямая речь: "ФК "Шахтер" объявляет о создании футбольной команды для людей с ампутациями. Это очень важный для нас проект, которым мы хотим поддержать украинских военных, получивших инвалидность в результате боевых действий".

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Детали: Как пишет гендиректор, по разным оценкам, сейчас в Украине около 50 тысяч военнослужащих имеют ампутации из-за ранений.

Прямая речь: "Адаптивный футбол - распространенная практика во всем мире. Как социально ответственный клуб мы стремимся создать все условия для того, чтобы герои, которые отдали свое здоровье, защищая страну от врага, могли вернуться к нормальной и активной жизни".

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Темы: футболвойназдоровье
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