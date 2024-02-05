У короля Британии обнаружили рак

У 75-летнего короля Великобритании Чарльза ІІІ диагностировали рак.

Источник: "Европейская правда", об этом 5 февраля сообщил Букингемский дворец.

Детали: Рак у британского монарха обнаружили после дополнительных обследований, которые назначили из-за "отдельной проблемы" во время недавней операции на доброкачественном увеличении предстательной железы.

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"Сегодня Его Величество начал регулярный курс лечения, на время которого врачи посоветовали ему отложить выполнение обязанностей, связанных с публичной деятельностью. В течение этого периода Его Величество будет продолжать заниматься государственными делами и официальной работой, как обычно", – добавили в Букингемском дворце.

Там не раскрыли подробностей диагноза, но отметили, что Чарльз III положительно настроен относительно лечения "и с нетерпением ждет скорейшего возвращения к полноценному выполнению государственных обязанностей".

"Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции, и надеясь, что это поможет обществу понять всех тех, кто страдает от рака во всем мире", – говорится в сообщении.

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Ранее в Великобритании представили официальный портрет короля Чарльза III, который будет висеть во всех государственных учреждениях, таких как суды и правительственные офисы.

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