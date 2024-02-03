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ГУР: В России расстреляли пилота Ту-95, который атаковал Украину

Роман ПетренкоСуббота, 3 февраля 2024, 14:33
ГУР: В России расстреляли пилота Ту-95, который атаковал Украину
автомобиль стегачова, фото: гур

Главное управление разведки сообщило, что в российском Энгельсе расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 - майора Олега Стегачева.

Источник: ГУР

Детали: По данным украинской разведки, пилот 1983 года рождения служил на авиабазе "Энгельс" и непосредственно причастен к нанесению ракетных ударов по гражданским объектам в Украине и убийствам.

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В результате атаки Стегачев получил огнестрельные ранения. Сейчас разведка уточняет, остался ли он жив.

Дословно: "Напоминаем, что всех военных преступников ждет расплата.

Мы знаем ваши имена, адреса, номера автомобилей, привычные маршруты и привычки".

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фото: гур

Темы: ГУРвойнаРосcия
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