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Зеленский наградил бойцов ГУР, уничтоживших российскйи ракетный катер

Роман ПетренкоСуббота, 3 февраля 2024, 15:55
Зеленский наградил бойцов ГУР, уничтоживших российскйи ракетный катер
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский вручил награды военнослужащим Главного управления разведки за выполнение специальных боевых задач, в частности уничтожение российского ракетного катера "Ивановец".

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Много сделано вами, много сделано воинами ГУР и на земле, и на море.

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Россия действительно чувствует боль от ваших действий, от действий ваших собратьев, и это важно, чтобы российские виновники этой войны теряли ежедневно от нее.

Сложная операция на рейде озера Донузлав - шесть прямых попаданий морских дронов в корпус "Ивановца". Это было действительно сильно. И я благодарю вас за эту силу".

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Детали: Зеленский выразил убеждение, что вся Украина гордится военнослужащими ГУР, которые выполняют задачи такой сложности.

Предыстория: Ранее в четверг ГУР сообщило, что в ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения "Group 13" ГУР Минобороны уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ.

Темы: ЗеленскийГУР
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