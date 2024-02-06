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Блинкен на Ближнем Востоке проводит переговоры о перемирии в Секторе Газа

Алена ИвашкивВторник, 6 февраля 2024, 00:56
Блинкен на Ближнем Востоке проводит переговоры о перемирии в Секторе Газа
Палестинские дети ждут еду в лагере беженцев в Дейр-эль-Балах в Секторе Газы, фото Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с фактическим правителем Саудовской Аравии - наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом в понедельник во время визита на Ближний Восток: обсудили региональную координацию для достижения "долгожданного конца" кризиса. 

Источник: Reuters

Детали: Палестинцы надеются достичь перемирия перед угрозой израильского нападения на Рафах, пограничный город, где скрывается примерно половина населения Сектора Газа.

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Встреча Блинкена с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом длилась около двух часов.

Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер сказал, что Блинкен и наследный принц обсудили региональную координацию для достижения "долгожданного конца" кризиса. Блинкен подчеркнул важность решения гуманитарных потребностей в Секторе Газа и предотвращения дальнейшего распространения конфликта.

Возвращаясь в отель, Блинкен не отвечал на вопросы журналистов.

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Предложение о прекращении огня, переданное ХАМАС на прошлой неделе катарскими и египетскими посредниками, ожидает ответа от боевиков, которые говорят, что хотят получить дополнительные гарантии, что это положит конец четырехмесячной войне.

Высокопоставленный чиновник США сказал журналистам во время полета в столицу Саудовской Аравии, что мяч сейчас на стороне ХАМАС: "Невозможно сказать, достигнем ли мы прорыва, когда мы достигнем прорыва".

Блинкен также стремится заручиться поддержкой планов США относительно того, что будет после перемирия: восстановление и управление Сектором Газы, и, в конце концов, создание палестинского государства, которое Израиль сейчас отвергает, а также нормализацию отношений арабских стран с Израилем.

Вашингтон также стремится предотвратить дальнейшую эскалацию в других частях Ближнего Востока после нескольких дней авиаударов США по проиранским вооруженным группам во всем регионе.

Миллер сказал, что Блинкен и наследный принц обсудили насущную необходимость снизить региональную напряженность.

Темы: Ближний ВостокСШАСектор Газа
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