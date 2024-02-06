В России на предприятиях ввели поборы на войну

Руководство курского завода "Электроагрегат" начало требовать от рабочих предприятия сдавать деньги на нужды оккупантов, которые воюют.

Источник: Центр национального сопротивления со ссылкой на информаторов

Детали: В частности, отмечается, что работники всех уровней были уведомлены о необходимости написать заявление об изъятии из зарплаты за январь суммы среднедневного заработка "для нужд СВО".

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В ЦНС отметили, что это вызвало возмущение среди работников, начались коллективные жалобы, но в ответ руководство предприятия начало угрожать, предлагать увольняться или идти на войну.