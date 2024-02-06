В четырех портах России в Ленинградской области ввели режим повышенной готовности.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: Морские порты в Ленинградской области - Выборг, Высоцк, Приморск и Усть-Луга - ввели на своих территориях режим повышенной готовности.

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Как говорится в сообщении, режим чрезвычайной ситуации введен "из-за вероятности ЧС техногенного характера от атак беспилотных летательных аппаратов".