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В четырех портах России ввели чрезвычайный режим 

Алена ИвашкивВторник, 6 февраля 2024, 03:29
В четырех портах России ввели чрезвычайный режим 
Порт в Ленинградской области РФ, фото РИА Новости

В четырех портах России в Ленинградской области ввели режим повышенной готовности.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: Морские порты в Ленинградской области - Выборг, Высоцк, Приморск и Усть-Луга - ввели на своих территориях режим повышенной готовности.

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Как говорится в сообщении, режим чрезвычайной ситуации введен "из-за вероятности ЧС техногенного характера от атак беспилотных летательных аппаратов".

Темы: войнаРосcиябеспилотники
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