Байден наложит вето на закон о поддержке Израиля без Украины - Белый дом

Президент США Джо Байден будет ветировать законопроект о поддержке Израиля без помощи Украине, если он поступит ему на подпись.

Источник: заявление административно-бюджетного управления Белого дома, сообщает "Европейская правда"

Детали: "Администрация решительно выступает против принятия Палатой представителей законопроекта H.R. 7217 ... Если президент получит (на подпись) H.R. 7217, он будет его ветировать", – отметили в Белом доме.

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В заявлении говорится, что администрация провела несколько месяцев, работая с двухпартийной группой сенаторов, чтобы достичь

соглашения о национальной безопасности, которое защитит границу и окажет поддержку... Украине и Израилю, а также предоставит необходимую гуманитарную помощь гражданскому населению, пострадавшему от конфликтов по всему миру.

"Администрация настойчиво призывает обе палаты Конгресса отбросить этот политический ход и вместо этого как можно быстрее направить на стол президента двухпартийный закон о дополнительных средствах на случай чрезвычайных ситуаций в сфере национальной безопасности", – отмечают в Белом доме.

Зато спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон в своем заявлении назвал намерение Байдена наложить вето "актом предательства".

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"Угрожая наложить вето на помощь Израилю и нашим вооруженным силам, президент Байден бросает нашего союзника во время наибольшей нужды", – отметил он.

Ранее Джонсон заявил, что на следующей неделе вопрос военной помощи для Израиля рассмотрят в отдельном проекте от решения по южной границе.

При этом в воскресенье Сенат США представил двухпартийный законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает оказание помощи Украине и Израилю. Президент США Джо Байден призвал как можно скорее принять представленный в Сенате законопроект.

В то же время спикер Палаты представителей США от республиканцев Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование представленный в Сенате проект.