Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден наложит вето на закон о поддержке Израиля без Украины - Белый дом

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 6 февраля 2024, 08:47
Байден наложит вето на закон о поддержке Израиля без Украины - Белый дом
Джо Байден. Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден будет ветировать законопроект о поддержке Израиля без помощи Украине, если он поступит ему на подпись.

Источник: заявление административно-бюджетного управления Белого дома, сообщает "Европейская правда"

Детали: "Администрация решительно выступает против принятия Палатой представителей законопроекта H.R. 7217 ... Если президент получит (на подпись) H.R. 7217, он будет его ветировать", – отметили в Белом доме.

Реклама:

В заявлении говорится, что администрация провела несколько месяцев, работая с двухпартийной группой сенаторов, чтобы достичь
соглашения о национальной безопасности, которое защитит границу и окажет поддержку... Украине и Израилю, а также предоставит необходимую гуманитарную помощь гражданскому населению, пострадавшему от конфликтов по всему миру.

"Администрация настойчиво призывает обе палаты Конгресса отбросить этот политический ход и вместо этого как можно быстрее направить на стол президента двухпартийный закон о дополнительных средствах на случай чрезвычайных ситуаций в сфере национальной безопасности", – отмечают в Белом доме.

Зато спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон в своем заявлении назвал намерение Байдена наложить вето "актом предательства".

ВИДЕО ДНЯ

"Угрожая наложить вето на помощь Израилю и нашим вооруженным силам, президент Байден бросает нашего союзника во время наибольшей нужды", – отметил он.

Ранее Джонсон заявил, что на следующей неделе вопрос военной помощи для Израиля рассмотрят в отдельном проекте от решения по южной границе.

При этом в воскресенье Сенат США представил двухпартийный законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает оказание помощи Украине и Израилю. Президент США Джо Байден призвал как можно скорее принять представленный в Сенате законопроект.

В то же время спикер Палаты представителей США от республиканцев Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование представленный в Сенате проект.

Темы: БайденУкраинаСШАденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК

"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины

В Харькове из-за удара по нефтебазе загрязнено 10 тыс. квадратов земли

Шольц считает, что Европа должна перейти к крупномасштабному производству оружия

ЕС одобрил первый шаг для использования замороженных активов России в пользу Украины

видеоРоссия применила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Украине – КНИИСЭ

Все новости...

Читайте УП В Google News

Байден
Байден побеждает на праймериз в Южной Каролине
Байден в частных разговорах нецензурно ругает Трампа - СМИ
Байден: США должны продолжать помогать Киеву
Последние новости
03:58
Россияне ударили по 4 громадам Сумщины, сбрасывали мины и ВОГ
03:22
Стрельба в метро Нью-Йорка: один человек погиб и 5 получили ранения
02:38
Байден призывает к 6-недельному прекращению огня в Секторе Газа – СМИ
01:52
Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК
01:40
"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины
00:36
В Белом доме отреагировали на заявления Трампа по поводу НАТО
00:04
Президент Кипра попросил Германию повлиять на Турцию для воссоединения острова
23:44
Белорусскую команду по хоккею дисквалифицировали по отбору на Олимпиаду, где она могла сыграть с Украиной
23:12
Экономические новости 12 февраля: обыски у Пашинского, шаг ЕС по передаче дохода по активам РФ Украине
22:58
Bloomberg: Зеленский планирует европейское турне, будет говорить об оружии и "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: