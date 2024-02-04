Байден побеждает на праймериз в Южной Каролине

Президент США Джо Байден выигрывает праймериз в Южной Каролине в субботу.

Источник: The Associated Press

Детали: Издание отмечает, что подобное соревнование оживило его кампанию 2020 года и теперь дало ему первую официальную победу в борьбе за второй срок президентства.

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Агентство объявило Байдена победителем в 19:23 по местному времени на основе анализа предварительных результатов голосования, которые показали, что он убедительно лидирует в ключевых местах по всему штату.

На момент объявления гонки Байден лидировал по всему штату, получив около 97% голосов, что почти вдвое больше, чем он получил на праймериз 2020 года. Спустя почти час после объявления гонки процент голосов Байдена остался практически неизменным - около 97%.

Его единственные соперники в избирательном бюллетене этого года, конгрессмен Дин Филлипс из Миннесоты и автор книги "Самопомощь" Марианна Уильямсон, не смогли преодолеть отметку в 2% на момент объявления Байдена победителем.

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South Carolina, thank you for everything. pic.twitter.com/AaPEHljet9 — Joe Biden (@JoeBiden) February 4, 2024

Президент победил во всех 46 округах на праймериз четыре года назад, и, согласно первичным данным, он имеет все шансы повторить этот успех.

Напомним: Бывший президент США и претендент на эту должность от Республиканской партии Дональд Трамп победил Никки Хейли из своей партии на праймериз в штате Нью-Гэмпшир, от Демократической партии в этом штате победил Джо Байден.

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