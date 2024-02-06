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Премьер Британии раскрыл детали болезни короля Чарльза: Рак обнаружили на ранней стадии

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 6 февраля 2024, 11:56
Премьер Британии раскрыл детали болезни короля Чарльза: Рак обнаружили на ранней стадии
Риши Сунак. Фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассказал, что рак у короля Чарльза III обнаружили на ранней стадии, и есть надежда на его выздоровление.

Источник: заявление Сунака, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Премьер сказал, что был "шокирован и расстроен" этой новостью.

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"Все наши мысли с ним и его семьей. Вы знаете, к счастью, это произошло на ранней стадии", – сказал он.

Чарльз планирует продолжать свою частную работу как монарх, включая еженедельные аудиенции с премьер-министром и работу с государственными документами, и Сунак сказал, что он в постоянном контакте с королем.

В понедельник Букингемский дворец сообщил, что Чарльз, который находится на троне менее 18 месяцев после смерти своей матери королевы Елизаветы, страдает "формой рака" и отложит свои публичные обязанности, чтобы пройти курс лечения.

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Младший сын Чарльза, принц Гарри, удаленный от королевской семьи, вскоре должен прибыть в Британию, а его старший брат, наследник престола принц Уильям, как ожидается, возьмет на себя выполнение некоторых обязанностей монарха.

Рак у британского монарха обнаружили после дополнительных обследований, которые назначили из-за "отдельной проблемы" во время недавней операции на доброкачественном увеличении предстательной железы.

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Темы: Король ЧарльзздоровьеВеликобритания
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