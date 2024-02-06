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Швеция прекратит расследование относительно подрыва "Северных потоков" - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 6 февраля 2024, 16:45
Швеция прекратит расследование относительно подрыва Северных потоков - СМИ
Фото: Getty Images

Анонсированное решение по поводу шведского расследования подрыва "Северных потоков" якобы будет объявлением о закрытии расследования, сообщило шведское издание Expressen, ссылаясь на источники своих немецких партнеров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Expressen

Детали: Шведский прокурор Матс Люнгквист, который возглавляет следствие по делу подрыва "Северных потоков", в понедельник анонсировал новости о расследовании на этой неделе.

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Во вторник ряд известных немецких СМИ, среди которых Süddeutsche ZeitungNDR и Zeit, сообщили, что это будет решение о закрытии расследования.

Если информация подтвердится, такое решение может быть связано с выводом об отсутствии какого-либо "шведского следа" в диверсии.

Прокурор Люнгквист ранее говорил, что цель расследования в Швеции – убедиться, для этих действий как-то использовали территорию Швеции, и насколько это задело интересы и безопасность страны.

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Закрытие расследования в Швеции никак не повлияет на расследования, которые ведут немецкие и датские ведомства.

Немецкие СМИ отмечают, что немецкие следователи теперь надеются получить от Швеции материальные доказательства – фрагменты взорванной трубы, поскольку это может сыграть очень важную роль для немецкого расследования.

Официальное объявление по шведскому расследованию ожидают в среду 7 февраля.

Что предшествовало:

  • В марте в западных СМИ в марте появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Тогда президент Украины Владимир Зеленский на это заявил, что Украина не причастна к взрывам, и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.
  • В мае было обнародовано совместное расследование журналистов из Северной Европы, согласно которому российские корабли по крайней мере трижды бывали в районах взрывов на ветках российского газопровода "Северный поток", а один из них – за пять дней до инцидента.
  • Украина отрицает свою причастность к подрыву "Северных потоков".

Темы: ШвецияСеверный поток-2
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