Командующий силами Эстонии сравнил РФ с бандитом: Они могут сделать нам что-то ужасное

Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем считает, что Россия действует как бандит и предупредил о возможности провокаций в отношении его государства уже в этом году.

Источник: Bloomberg со ссылкой на мнение Херема, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Россия еще не готова к военному конфликту с НАТО. Это не произойдет сегодня или завтра. Но даже через год или полгода они могут сделать нам что-то очень ужасное".

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Детали: Как он пояснил, это не обязательно будет крупномасштабная агрессия.

"Им не обязательно идти на Варшаву, Берлин или даже Таллинн. Это может иметь форму небольшой военной агрессии", – сказал командующий.

Россия симулировала удары по эстонским городам во время военных учений летом 2022 года, через несколько месяцев после реального вторжения в Украину.

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Херем сравнил такие действия России с действиями бандита, пытающегося создать повод.

"Они нацеливают на нас оружие, вводят все данные, но не нажимают на курок", – сказал генерал.

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