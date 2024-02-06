Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Командующий силами Эстонии сравнил РФ с бандитом: Они могут сделать нам что-то ужасное

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 6 февраля 2024, 17:10
Командующий силами Эстонии сравнил РФ с бандитом: Они могут сделать нам что-то ужасное
Мартин Херем, фото: Getty Images

Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем считает, что Россия действует как бандит и предупредил о возможности провокаций в отношении его государства уже в этом году.

Источник: Bloomberg со ссылкой на мнение Херема, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Россия еще не готова к военному конфликту с НАТО. Это не произойдет сегодня или завтра. Но даже через год или полгода они могут сделать нам что-то очень ужасное".

Реклама:

Детали: Как он пояснил, это не обязательно будет крупномасштабная агрессия.

"Им не обязательно идти на Варшаву, Берлин или даже Таллинн. Это может иметь форму небольшой военной агрессии", – сказал командующий.

Россия симулировала удары по эстонским городам во время военных учений летом 2022 года, через несколько месяцев после реального вторжения в Украину.

ВИДЕО ДНЯ

Херем сравнил такие действия России с действиями бандита, пытающегося создать повод.

"Они нацеливают на нас оружие, вводят все данные, но не нажимают на курок", – сказал генерал.

Что предшествовало:

  • Накануне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не исключает любых сценариев в дальнейшем развитии войны России против Украины, и Польша должна быть готова к ним.
  • В начале февраля глава Генштаба Румынии призвал готовиться к возможной войне с Россией в будущем. В то же время премьер-министр не согласился с его заявлением.

Темы: ЭстонияРосcияНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК

"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины

В Харькове из-за удара по нефтебазе загрязнено 10 тыс. квадратов земли

Шольц считает, что Европа должна перейти к крупномасштабному производству оружия

ЕС одобрил первый шаг для использования замороженных активов России в пользу Украины

видеоРоссия применила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Украине – КНИИСЭ

Все новости...

Читайте УП В Google News

Эстония
Россия увидела саботаж своих "выборов" в странах Балтии и прибегла к угрозам
В Украину поступила новая партия помощи от Эстонии, в том числе ракеты к Javelin
Генштаб Эстонии: РФ сохраняет инициативу на поле боя в Украине, но без значительных успехов
Последние новости
03:58
Россияне ударили по 4 громадам Сумщины, сбрасывали мины и ВОГ
03:22
Стрельба в метро Нью-Йорка: один человек погиб и 5 получили ранения
02:38
Байден призывает к 6-недельному прекращению огня в Секторе Газа – СМИ
01:52
Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК
01:40
"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины
00:36
В Белом доме отреагировали на заявления Трампа по поводу НАТО
00:04
Президент Кипра попросил Германию повлиять на Турцию для воссоединения острова
23:44
Белорусскую команду по хоккею дисквалифицировали по отбору на Олимпиаду, где она могла сыграть с Украиной
23:12
Экономические новости 12 февраля: обыски у Пашинского, шаг ЕС по передаче дохода по активам РФ Украине
22:58
Bloomberg: Зеленский планирует европейское турне, будет говорить об оружии и "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: