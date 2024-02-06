Командующий силами Эстонии сравнил РФ с бандитом: Они могут сделать нам что-то ужасное
Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем считает, что Россия действует как бандит и предупредил о возможности провокаций в отношении его государства уже в этом году.
Источник: Bloomberg со ссылкой на мнение Херема, передает "Европейская правда"
Прямая речь: "Россия еще не готова к военному конфликту с НАТО. Это не произойдет сегодня или завтра. Но даже через год или полгода они могут сделать нам что-то очень ужасное".
Детали: Как он пояснил, это не обязательно будет крупномасштабная агрессия.
"Им не обязательно идти на Варшаву, Берлин или даже Таллинн. Это может иметь форму небольшой военной агрессии", – сказал командующий.
Россия симулировала удары по эстонским городам во время военных учений летом 2022 года, через несколько месяцев после реального вторжения в Украину.
Херем сравнил такие действия России с действиями бандита, пытающегося создать повод.
"Они нацеливают на нас оружие, вводят все данные, но не нажимают на курок", – сказал генерал.
Что предшествовало:
- Накануне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не исключает любых сценариев в дальнейшем развитии войны России против Украины, и Польша должна быть готова к ним.
- В начале февраля глава Генштаба Румынии призвал готовиться к возможной войне с Россией в будущем. В то же время премьер-министр не согласился с его заявлением.