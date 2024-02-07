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Росіяни з півдня запускали "Шахеди"

Тетяна Олійник, Олена ІвашківСереда, 7 лютого 2024, 03:04
Росіяни з півдня запускали Шахеди
Ілюстративне фото іранських дронів - Getty Images

Російські війська увечері 6 лютого запустили ударні БпЛА з півдня України. 

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ударних БпЛА!"

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Деталі: О 23:34 повідомили, що кілька груп "Шахедів" на Миколаївщині рухаються у напрямку Кіровоградської області. Група "Шахедів" на Кіровоградщині – курсом на північний захід. Група "Шахедів" на Херсонщині прямують на Миколаївщину.

О 00.00 стало відомо, що кілька груп "Шахедів" на  півдні Миколаївщини рухається у напрямку Одеської області.

О 00.04 Повітряні сили повідомили, що група "Шахедів" на  Кіровоградщині рухаються у напрямку Кропивницького.

ВІДЕО ДНЯ

О 00.20 стало відомо, що кілька груп "Шахедів" на  півдні Миколаївщини, на межі Миколаївської та Одеської областях рухаються на північний захід.

Кілька груп "Шахедів" на півночі Миколаївщини та на півдні Кіровоградщині – курсом на північ.

Група "Шахедів" на межі Кіровоградщини та Дніпропетровщини прямує на північний схід.

О 00.32 військові повідомили про кілька груп "Шахедів" на  Кіровоградщині. Напрямок руху – Кропивницький,  Полтавщина (Кременчук).

О 00.51 група "Шахедів" на півночі  Кіровоградщини прямує у напрямку Черкащини.

О 00.57 нова група "Шахедів" на  півночі Херсонщини рухається на Дніпропетровщину.

Кілька груп "Шахедів" рухаються вздовж межі Миколаївської та Одеської областей на північний захід.

Група "Шахедів" на межі Кіровоградщини та Дніпропетровщини прямує на Полтавщину.

Окрім цього, спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північному сході.

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

О 1.43 група "Шахедів" на  Черкащині, рухається курсом на Умань.

О 1.56 Стало відомо, що чергова група "Шахедів" рухається на Умань.

О 2.02 кілька груп "Шахедів" перебуває на півночі Дніпропетровщини, рухається курсом на Дніпро, Павлоград.

О 2.07 стало відомо про групу "Шахедів" на Дніпро.

О 2.39 було оголошено відбій повітряної тривоги

Теми: Шахедвійнаповітряна тривога
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