ЦНС: Россияне хотели обменять заключенных коллаборационистов на своих пленных

Активисты "Кибер сопротивления" получили доступ к данным российской пенитенциарной службы на ВОТ Луганщины, из которых стало известно о планах обменять заключенных коллаборационистов на своих пленных.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Из этих данных следует, что прокуратура РФ обращалась к начальнику службы исполнения наказаний на временно оккупированных территориях Алексею Череповскому по поводу предоставления списков для возможного обмена в Украину заключенных коллаборационистов".

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Детали: Как отмечает ЦНС, в перечне среди тех, кто уже давно находится в закоулках российских тюрем из-за внутренних разборок оккупантов, есть и те, об аресте которых официально не сообщалось и до недавнего времени они официально были на свободе.

В Нацсопротивлении отметили, что приоритетом Украины являются наши пленные и их скорейшее освобождение: "Поэтому российские планы менять своих граждан на предателей не являются приемлемыми, и могут реализовываться только в больных фантазиях Кремля".