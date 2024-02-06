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Reuters: В ЕС не поддержали идею Бельгии об использовании росактивов в пользу Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 6 февраля 2024, 22:23
Reuters: В ЕС не поддержали идею Бельгии об использовании росактивов в пользу Украины
Фото - Getty Images

Государства Европейского Союза не проявили особого энтузиазма относительно предложения Бельгии использовать замороженные российские активы в пользу Украины путем выпуска специальных долговых обязательств.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters

Детали: Накануне СМИ сообщили, что Бельгия предложила союзникам Украины выпустить долговые обязательства для финансирования Киева, при этом используя активы РФ в качестве залога для погашения долга.

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Идея Бельгии также обсуждалась на уровне министерств финансов стран "Группы семи" как один из вариантов использования замороженных росактивов, но в ЕС к ней отнеслись прохладно, пишет Reuters.

"Мы знаем, что использование активов в качестве залога имеет те же юридические, экономические и финансовые проблемы, что и конфискация, и большинство юридических отделов стран G7 считают так же", – сказал агентству европейский чиновник, знакомый с дискуссиями.

Он, а также четверо других собеседников Reuters согласились с мнением, что использование актива в качестве залога в юридическом смысле можно приравнять к конфискации – а значит, оно несет подобные риски.

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Источники также указали на другие проблемы плана Бельгии – в частности кто именно будет выпускать облигации и как к ним будут относиться потенциальные инвесторы, если произойдет дефолт при погашении облигаций.

Кроме того, европейские чиновники высказывали опасения, что такой шаг может спровоцировать обратную реакцию против европейских активов в России и запятнать репутацию еврозоны.

Напомним, в прошлом месяце министры иностранных дел Евросоюза достигли политического согласия относительно плана использования росактивов в поддержку Украины.

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Темы: ЕСсанкцииБельгияпомощь Украине
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