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Украина получила от ЕС систему разминирования с дистанционным управлением

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 7 февраля 2024, 12:50
Украина получила от ЕС систему разминирования с дистанционным управлением
Система разминирования MV-10 от ЕС, фото из X Жозепа Борреля

Государственная специальная служба транспорта Украины получила от Европейского Союза систему разминирования MV-10.

Источник: сообщение внешнеполитической службы ЕС и твит Жозепа Борреля, пишет "Европейская правда"

Детали: Систему разминирования MV-10 передали в рамках визита в Украину главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

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Эта система обезвреживает противопехотные и противотанковые мины, а также другие боеприпасы, которые не разорвались, и особенно хорошо подходит для очистки больших территорий.

Европейская система разминирования MV-10
Европейская система разминирования MV-10
X (TWITTER) JOSEP BORRELL FONTELLES

MV-10 способна разминировать до 4 тысяч квадратных метров в час, в том числе на крутых склонах. Благодаря дистанционному управлению она безопасна в эксплуатации. 

Поддержка ЕС в разминировании также включает специальный учебный курс для украинских операторов, которые будут работать с MV-10.

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Система разминирования MV-10 от ЕС
Система разминирования MV-10 от ЕС
Фото из X (TWITTER) JOSEP BORRELL FONTELLES

Это последняя поставка в рамках пакета поддержки ЕС на сумму 25 миллионов евро для гуманитарного разминирования в Украине, объявленного на саммите Украина-ЕС в феврале 2023 года. Пакет предназначен для удовлетворения насущных потребностей украинских государственных операторов противоминной деятельности.

Прямая речь Борреля: "Для нас большая честь сделать работу украинских саперов более безопасной и эффективной с помощью этого европейского оборудования. Вместе мы можем помочь спасти жизни и способствовать лучшему будущему Украины".

Предыстория: 

  • 6 февраля Жозеп Боррель прибыл в Киев с четвертым с начала полномасштабного вторжения РФ визитом.
  • 7 февраля Боррелю пришлось провести утро в укрытии из-за массированной ракетной атаки РФ.

Темы: ЕСпомощь Украинеразминирование
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