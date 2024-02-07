Украина получила от ЕС систему разминирования с дистанционным управлением

Государственная специальная служба транспорта Украины получила от Европейского Союза систему разминирования MV-10.

Источник: сообщение внешнеполитической службы ЕС и твит Жозепа Борреля, пишет "Европейская правда"

Детали: Систему разминирования MV-10 передали в рамках визита в Украину главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Реклама:

Эта система обезвреживает противопехотные и противотанковые мины, а также другие боеприпасы, которые не разорвались, и особенно хорошо подходит для очистки больших территорий.

MV-10 способна разминировать до 4 тысяч квадратных метров в час, в том числе на крутых склонах. Благодаря дистанционному управлению она безопасна в эксплуатации.

Поддержка ЕС в разминировании также включает специальный учебный курс для украинских операторов, которые будут работать с MV-10.

ВИДЕО ДНЯ

Это последняя поставка в рамках пакета поддержки ЕС на сумму 25 миллионов евро для гуманитарного разминирования в Украине, объявленного на саммите Украина-ЕС в феврале 2023 года. Пакет предназначен для удовлетворения насущных потребностей украинских государственных операторов противоминной деятельности.

Прямая речь Борреля: "Для нас большая честь сделать работу украинских саперов более безопасной и эффективной с помощью этого европейского оборудования. Вместе мы можем помочь спасти жизни и способствовать лучшему будущему Украины".

Предыстория: