Враг блокирует доступ к сервисам Google на ВОТ – сопротивление
Четверг, 8 февраля 2024, 06:40
По данным национального сопротивления, на временно оккупированных территориях россияне блокируют доступ к сервисам Google.
Источник: ЦНС
Дословно: "Жители ряда населенных пунктов юга не имеют доступа к YouTube, поисковику Google, почте Gmail и другим сервисам Alphabet.
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Таким образом враг не только усиливает контроль за информационным полем, но и побуждает перейти на "российские аналоги"".
Детали: В сопротивлении добавляют, что известно, что компания Яндекс передает информацию оккупантам и помогает отслеживать движение украинцев на ВОТ.