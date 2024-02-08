Враг блокирует доступ к сервисам Google на ВОТ – сопротивление

По данным национального сопротивления, на временно оккупированных территориях россияне блокируют доступ к сервисам Google.

Источник: ЦНС

Дословно: "Жители ряда населенных пунктов юга не имеют доступа к YouTube, поисковику Google, почте Gmail и другим сервисам Alphabet.

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Таким образом враг не только усиливает контроль за информационным полем, но и побуждает перейти на "российские аналоги"".

Детали: В сопротивлении добавляют, что известно, что компания Яндекс передает информацию оккупантам и помогает отслеживать движение украинцев на ВОТ.