Ворог блокує доступ до сервісів Google на ТОТ – спротив

За даними національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях росіяни блокують доступ до сервісів Google.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Мешканці низки населених пунктів півдня не мають доступу до YouTube, пошуковику Google, пошти Gmail та інших сервісів Alphabet.

Реклама:

Таким чином ворог не лише посилює контроль за інформаційним полем, а й спонукає перейти на "російські аналоги"".

Деталі: У спротиві додають, що відомо, що компанія Яндекс передає інформацію окупантам і допомагає відслідковувати рух українців на ТОТ.