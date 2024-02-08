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Ворог блокує доступ до сервісів Google на ТОТ – спротив

Ольга Глущенко Четвер, 8 лютого 2024, 06:40
Ворог блокує доступ до сервісів Google на ТОТ – спротив
ілюстративне фото Getty Images

За даними національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях росіяни блокують доступ до сервісів Google.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Мешканці низки населених пунктів півдня не мають доступу до YouTube, пошуковику Google, пошти Gmail та інших сервісів Alphabet.

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Таким чином ворог не лише посилює контроль за інформаційним полем, а й спонукає перейти на "російські аналоги"".

Деталі: У спротиві додають, що відомо, що компанія Яндекс передає інформацію окупантам і допомагає відслідковувати рух українців на ТОТ.

Теми: окупаціяінтернет
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