Ворог блокує доступ до сервісів Google на ТОТ – спротив
Четвер, 8 лютого 2024, 06:40
За даними національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях росіяни блокують доступ до сервісів Google.
Джерело: ЦНС
Дослівно: "Мешканці низки населених пунктів півдня не мають доступу до YouTube, пошуковику Google, пошти Gmail та інших сервісів Alphabet.
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Таким чином ворог не лише посилює контроль за інформаційним полем, а й спонукає перейти на "російські аналоги"".
Деталі: У спротиві додають, що відомо, що компанія Яндекс передає інформацію окупантам і допомагає відслідковувати рух українців на ТОТ.