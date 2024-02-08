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Украина проведет саммит со странами Западных Балкан – президент Сербии

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 8 февраля 2024, 10:45
Украина проведет саммит со странами Западных Балкан – президент Сербии
Александар Вучич. Фото: Getty Images

В ближайшее время Украина проведет саммит со странами Западных Балкан.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Radio Slobodna Evropa, президент Сербии Александар Вучич

Прямая речь: "Мы не ставим под угрозу сотрудничество с Украиной, я буду присутствовать на саммите Западных Балкан и Украины, который состоится в ближайшее время. У нас очень корректные отношения с украинским руководством".

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Детали: Об этом Вучич заявил во время совместного брифинга с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Он не сообщил других деталей предстоящего саммита.

Однако, по информации источников "ЕвроПравды", речь идет о саммите Украина – Юго-Восточная Европа, который пройдет 28 февраля в столице Албании Тиране.

Причем соорганизаторами саммита будут и премьер-министр Албании Эди Рама, и президент Украины Владимир Зеленский. В частности, от их имени рассылают приглашения лидерам европейских стран.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 19 января провел телефонный разговор с премьер-министром Албании Эди Рамой.

Во время разговора Зеленский поблагодарил Албанию за четкую позицию относительно российского вторжения в Украину, поддержку в Совбезе ООН, а также оборонную и политическую поддержку.

В прошлом году Албания объявила об открытии посольства в Украине.

Темы: УкраинаСербия
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