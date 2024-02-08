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Байден о провале проекта по помощи Украине: Путин наступает, а мы что? Отступаем?

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 8 февраля 2024, 08:43
Байден о провале проекта по помощи Украине: Путин наступает, а мы что? Отступаем?
Джо Байден. Фото whitehouse.gov

Президент США Джо Байден через несколько часов после того, как Сенат провалил законопроект о безопасности границ и иммиграции, который позволил бы разблокировать более 60 миллиардов долларов помощи Украине выразил обеспокоенность тем, что союзники Киева отступают от его поддержки в критический момент.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Байден заявил, что президент России Владимир Путин "наступает на пяты".

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Прямая речь президента США: "И что мы делаем? Отступаем?"

Байден предупредил, что Украина находится на критическом этапе войны: запасы боеприпасов и оружия в стране сокращаются, а боевые действия, как ожидается, активизируются этой весной.

Прямая речь президента США: "Соединенные Штаты рассматриваются как важная нация. Если Соединенные Штаты отойдут от событий, что произойдет? Что тогда произойдет на Ближнем Востоке, Тайваньский пролив? Что произойдет в Азии? Что произойдет с Украиной?".

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Детали: Издание сообщает, что бывший президент Дональд Трамп, лидер Республиканской партии, призвал республиканцев в Конгрессе отклонить законопроект, который предусматривал помощь Украине.

Сейчас американские законодатели ведут переговоры относительно урезанного пакета, который исключит положение об иммиграции и будет включать помощь Украине и другие приоритеты национальной безопасности США, но такой подход сталкивается с оппозицией в Палате представителей, контролируемой республиканцами.

Предыстория:

  • В Сенате США не нашлось достаточно поддержки для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который предусматривал дополнительные средства для Украины, Израиля и Тайваня.
  • Перед этим президент Джо Байден, который поддержал компромиссный двухпартийный законопроект, заявил, что его принятие пытается сорвать Дональд Трамп.

Темы: БайденРосcияУкраинапомощь Украине
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