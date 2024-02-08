Конфликт в Космаче из-за вброса о ТЦК: полиция говорит, что усилит несение службы

Полицейские Ивано-Франковской области будут нести усиленный вариант службы в общинах области из-за конфликта в селе Космач, в результате которого полиция начала уголовное производство по статье о хулиганстве.

Источник: начальник сектора коммуникации Главного управления НПУ в Ивано-Франковской области Андрей Яцкив в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Полиция будет нести усиленный вариант службы на таких участках, где это возможно, в таких общинах, и будет работать с людьми, и также с общинами, чтобы не допускать в дальнейшем таких случаев...

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Это было стихийное собрание людей, которые перекрыли этот участок дороги и не пропускали людей, и проверяли, по их словам, пассажиров и водителей, которые могли иметь отношение к ТЦК или другим структурам. В полицию заявок не поступало".

Детали: По словам Яцкива, полицейские установили, что все участники собрания, которые перекрывали дорогу - местные жители. Следователи полиции сейчас допрашивают людей, которые блокировали проезд. Далее будут принимать решение, кого привлекать к ответственности.

Правоохранитель назвал перекрытие дороги толпой женщин стихийным собранием, в полицию заявок на проведение таких мероприятий не поступало.

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Состояние пострадавших, по данным полиции, не изменилось. Там подтверждают, что врачи диагностировали у девочки ушиб мягких тканей носа, а у ее 24-летней матери - вероятную закрытую черепно-мозговую травму.

Что предшествовало: 6 февраля 2024 года в сети появилось видео, на котором видно, как толпа людей окружила автомобиль в селе Космач Ивано-Франковской области. Одна из женщин, которые перекрыли дорогу, держала в руках биту, другие нападающие дергали водителя, вытаскивали ключи из авто, заподозрив в работе на территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В это время в машине находилась еще одна женщина и шестилетний ребенок водителя.

В результате перекрытия дороги толпой из примерно 100 человек в Космаче Косовского района Ивано-Франковской области пострадали две женщины и 6-летняя девочка.

По данным местных властей стихийное собрание возникло из-за фейкового сообщения о якобы приближении нескольких автомобилей с сотрудниками ТЦК и СП, которые "едут забирать мужчин".