Бельгийский эксгенерал подверг критике состояние оборонного производства в Европе

Генерал вооруженных сил Бельгии в отставке Марк Тайс раскритиковал состояние оборонного производства в Европе, утверждая, что для наращивания мощностей для нужд европейских стран и помощи Украине понадобятся годы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Тайса в интервью Politico

Детали: Экс-генерал Бельгии, который ранее был заместителем министра обороны, утверждает, что плачевное состояние оборонного производства в Европе – "это не шутка, мы по уши в дерьме".

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"Особенно в Бельгии, но мы не единственные", – добавил он.

По словам Тайса, в начале полномасштабной войны России против Украины военные командиры европейских стран предупреждали, что понадобится "от пяти до семи лет", чтобы промышленность ЕС достигла потенциала, необходимого для надежного сдерживания.

Он, среди прочего, обратил внимание на проблему с производством боеприпасов в Европе, назвав его "симптомом культурной проблемы". Зато Россия, считает Тайс, оказалась быстрее в наращивании производства снарядов и вооружений.

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"Много желаемого выдается за действительное... Люди недооценивают время, необходимое для реализации проектов. Промышленная структура Европы недостаточно сильна, чтобы поддержать Украину", – подытожил экс-генерал Бельгии.

Напомним, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее выразил надежду, что ЕС предоставит Украине 1,155 млн боеприпасов до конца 2024 года.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Европа совместными усилиями могут выровнять "артиллерийский баланс" с Россией, и необходимая для этого работа ведется.