Россияни с нескольких направлений запустили "Шахеди"
Четверг, 8 февраля 2024, 23:58
Российские войска вечером 8 февраля запустили ударные БПЛА в Харьковскую и Николаевскую области.
Источник: Воздушные силы
Детали: О нескольких группах "Шахедов" сообщают на Харьковщине в направлении Чугуева с востока. В Николаевской области также сообщили об угрозе.
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00:09: "Шахеды" на Харьковщине движутся западным курсом!
"Шахеды" на юге Николаевщины и Херсонщины направляются на северо-восток!"
00:21: "Наблюдается активность вражеской тактической авиации на востоке!
ВИДЕО ДНЯ
Есть угроза применения авиационных средств поражения!"
Обновлено: В 1:11 ПС сообщили об отбое угрозы ударных БпЛА для юга.
Впоследствии было также сообщено об отбое угрозы ударных БпЛА для северо-восточных областей.