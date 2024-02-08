Россияни с нескольких направлений запустили "Шахеди"

Российские войска вечером 8 февраля запустили ударные БПЛА в Харьковскую и Николаевскую области.

Источник: Воздушные силы

Детали: О нескольких группах "Шахедов" сообщают на Харьковщине в направлении Чугуева с востока. В Николаевской области также сообщили об угрозе.

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00:09: "Шахеды" на Харьковщине движутся западным курсом!

"Шахеды" на юге Николаевщины и Херсонщины направляются на северо-восток!"

00:21: "Наблюдается активность вражеской тактической авиации на востоке!

ВИДЕО ДНЯ

Есть угроза применения авиационных средств поражения!"

Обновлено: В 1:11 ПС сообщили об отбое угрозы ударных БпЛА для юга.

Впоследствии было также сообщено об отбое угрозы ударных БпЛА для северо-восточных областей.