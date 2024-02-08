Воронки, пожары и разрушенные задания − последствия российского удара по Николаеву

Ночью 8 февраля россияне атаковали город Николаев "Шахедами", в результате чего повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома и объект спортивной инфраструктуры.

Источник: Николаевская областная прокуратура, мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Детали: Также в результате попаданий произошло возгорание на территории промышленного предприятия и частного дома.

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фото прокуратуры

Сообщается, что спасатели оперативно потушили пожары.

фото прокуратуры

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

фото прокуратуры

Сейчас на местах работают прокуроры, следователи СБУ и Нацполиции, взрывотехники и работники ГСЧС.

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕНКЕВИЧА

По данному факту начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕНКЕВИЧА

Мэр города добавил, что в результате ночных обстрелов повреждения получили более 20 жилых домов − частные и многоэтажные, офисные помещения, частное предприятие. Также есть разрушения и на территории коммунального предприятия.

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