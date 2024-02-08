Воронки, пожары и разрушенные задания − последствия российского удара по Николаеву
Ночью 8 февраля россияне атаковали город Николаев "Шахедами", в результате чего повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома и объект спортивной инфраструктуры.
Источник: Николаевская областная прокуратура, мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram
Детали: Также в результате попаданий произошло возгорание на территории промышленного предприятия и частного дома.
Сообщается, что спасатели оперативно потушили пожары.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Сейчас на местах работают прокуроры, следователи СБУ и Нацполиции, взрывотехники и работники ГСЧС.
По данному факту начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Мэр города добавил, что в результате ночных обстрелов повреждения получили более 20 жилых домов − частные и многоэтажные, офисные помещения, частное предприятие. Также есть разрушения и на территории коммунального предприятия.
Предыстория:
- Ранее городской глава Николаева Александр Сенкевич сообщил, что "есть прилеты" в городе в резульати российской атаки в ночь на 8 февраля.
- В Одессе в результате ночной атаки дронов есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности повреждены недостроенная многоэтажка и здание учебного заведения.
- В Винницкой области обломки сбитых беспилотников привели к пожару на инфраструктурном объекте.
- Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 из 17 ударных беспилотников типа "Шахед", которыми россияне атаковали Украину ночью 8 февраля.