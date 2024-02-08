Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воронки, пожары и разрушенные задания − последствия российского удара по Николаеву

Ирина БалачукЧетверг, 8 февраля 2024, 11:35
Воронки, пожары и разрушенные задания − последствия российского удара по Николаеву
Фото прокуратуры

Ночью 8 февраля россияне атаковали город Николаев "Шахедами", в результате чего повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома и объект спортивной инфраструктуры.

Источник: Николаевская областная прокуратура, мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Детали: Также в результате попаданий произошло возгорание на территории промышленного предприятия и частного дома. 

Реклама:
 
фото прокуратуры

Сообщается, что спасатели оперативно потушили пожары. 

 
фото прокуратуры

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. 

 
фото прокуратуры

Сейчас на местах работают прокуроры, следователи СБУ и Нацполиции, взрывотехники и работники ГСЧС. 

ВИДЕО ДНЯ
 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕНКЕВИЧА

По данному факту начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕНКЕВИЧА

Мэр города добавил, что в результате ночных обстрелов повреждения получили более 20 жилых домов − частные и многоэтажные, офисные помещения, частное предприятие. Также есть разрушения и на территории коммунального предприятия.

Предыстория:

Темы: ШахедНиколаев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК

"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины

В Харькове из-за удара по нефтебазе загрязнено 10 тыс. квадратов земли

Шольц считает, что Европа должна перейти к крупномасштабному производству оружия

ЕС одобрил первый шаг для использования замороженных активов России в пользу Украины

видеоРоссия применила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Украине – КНИИСЭ

Все новости...

Читайте УП В Google News

Шахед
Ночная атака: в Николаеве тоже есть попадания, в Одессе пострадали патрульные, в Винницкой области – пожар от обломков
Россия атаковала Украину 17 "Шахедами", 11 из них сбили
В Одессе и Черноморске работала ПВО – СМИ
Последние новости
04:24
ISW: В России внедряют законопроект, чтобы ограничить деятельность оппозиционных СМИ
03:58
Россияне ударили по 4 громадам Сумщины, сбрасывали мины и ВОГ
03:22
Стрельба в метро Нью-Йорка: один человек погиб и 5 получили ранения
02:38
Байден призывает к 6-недельному прекращению огня в Секторе Газа – СМИ
01:52
Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК
01:40
"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины
00:36
В Белом доме отреагировали на заявления Трампа по поводу НАТО
00:04
Президент Кипра попросил Германию повлиять на Турцию для воссоединения острова
23:44
Белорусскую команду по хоккею дисквалифицировали по отбору на Олимпиаду, где она могла сыграть с Украиной
23:12
Экономические новости 12 февраля: обыски у Пашинского, шаг ЕС по передаче дохода по активам РФ Украине
Все новости...
Реклама: