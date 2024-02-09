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Байден выступил с незапланированным обращением

Ольга ГлущенкоПятница, 9 февраля 2024, 03:56
Байден выступил с незапланированным обращением
Джо Байден. Фото whitehouse.gov

В ночь на 9 февраля президент США Джо Байден незапланированно обратился к американцам, прокомментировав решение специального прокурора.

Источник: заявление Байдена, Суспільне

Детали: В своем заявлении Байден прокомментировал решение специального прокурора не выдвигать обвинения против президента Байдена в неправильном обращении с секретными документами. Прокурор назвал Байдена "пожилым человеком с плохой памятью", который намеренно хранил и раскрывал конфиденциальную информацию.

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В свою очередь американский лидер заявил, что несмотря на возраст (Байдену 81 год – ред.) он чувствует себя хорошо и добавил, что "с моей памятью все хорошо". Он раскритиковал журналистов за то, что они выразили беспокойство избирателей относительно его возраста и остроты ума.

Отвечая на вопрос, почему ему нужно быть кандидатом от Демократической партии, президент Байден ответил, что он является наиболее квалифицированным человеком в этой стране, чтобы быть президентом Соединенных Штатов и "завершить работу, которую я начал".

Байден отрицает, что намеренно хранил секретные материалы, хотя в отчете специального прокурора говорится иначе.

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"Наше расследование выявило доказательства того, что президент Байден намеренно хранил и раскрывал секретные материалы после своего вице-президентства, когда он был частным лицом", – говорится в отчете.

Несмотря на это спецпрокурор решил не выдвигать обвинений президенту в этом деле.

Одной из причин, почему спецпрокурор решил не выдвигать обвинений, заключается в том, что Байден, по формулировкам Гура, является пожилым человеком "с плохой памятью".

Темы: БайденСША
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